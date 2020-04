Lo que también provocó la cuarentena son nuevos aficionados en la cocina. Pero el paso de los días hace que cada vez las ideas novedosas sean menos. Por eso te traemos tres perfiles de Instagram para que sigas y saques ideas de cocina.

PAULINA COCINA (@paulinacocina)

Paulina Cocina es de Quilmes y es la youtuber gastronómica más reconocida de las redes sociales. Su éxito viene de la mano de su gran carisma y de sus recetas sencillas, con elementos baratos y simples, al alcance de todos. Tiene un gran sentido del humor y acumula más de un millón de seguidores.

“Arranqué en 2008 y en el medio paré como 5 o 6 años porque tenía mucho trabajo como socióloga así que te podría decir que no me dedico exclusivamente a esto desde 2008. Retomé recién en 2014 más o menos”, agregó la popular cocinera de Youtube.

EL GORDO COCINA (@elgordococina)

“¡Recetas fáciles y rápidas para que comas bien y rico todos los días!”, es la bienvenida en su perfil. El Gordo Cocina se llama Víctor Manuel García, estudió comunicación y trabajó toda su vida en marketing. Ahora es el mágico cocinero que cocina via redes sociales y tiene una comunidad de más de 740.000 seguidores en Instagram.

“Me cansé del mundo corporativo, mandé todo al joraca y arranqué a laburar freelance. En el tiempo libre que tenía me puse a cocinar y compartí fotos y recetas en mis redes personales. Muchos amigos me dijeron que me abriera una cuenta y en junio de 2015 finalmente me convencieron”, contó Víctor en una entrevista.

LIC. ESTEFANÍA BELTRAMI (@nutricion.salud.arg)

Estafanía Beltrami se recibió de licenciada en Nutrición a finales del año 2016 en la Universidad de Morón. Al finalizar el tercer año de cursada abrió su cuenta de Instagram desde donde diariamente comparte información y recetas para su casi millón y medio de seguidores.

“Internet, si bien puede ofrecer información muy buena brindada por profesionales de la salud, también da lugar a que muchas personas sin conocimiento en materia alimentaria den consejos desacertados“, explicó la nutricionista en una entrevista.