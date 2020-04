No me han gustado nada las imágenes vistas hoy en España. Entiendo el hartazgo, pero la irresponsabilidad no puede tomar el mando, ni echarse a perder tanto trabajo y sacrificio previo. No quiero pensar en un repunte agudo y una vuelta atrás en dos semanas.

