El cierre de peluquerías y comercios dedicados a la belleza nos obligó a repensar nuestros cuidados estando en casa. Con lo que hay, con lo que se puede conseguir en el supermercado del barrio, algunos tips para no dejarse estar.

UÑAS

“En situaciones como esta, mi recomendación es no esmaltar las uñas muchas veces. Es decir, no colocar esmalte día por medio, ya que se va a necesitar utilizar acetona y eso daña bastante la uña natural”, recomendó la manicura Meli López a Infobae. Y agregó: “Hay que evitar elegir colores muy pigmentados ya que estos a lo largo de los días dan un aspecto amarillento a la uña”.

En cuanto a las que tengan esmaltes semi permanentes, una de las tendencias en manicura que en estos últimos años se volvió furor, Meli Lopez dijo: “Recomiendo retirarlo con una lima y mucha paciencia. Hacerlo durante toda la superficie hasta llegar a la uña natural”.

CEJAS Y PESTAÑAS

“Se retira solo lo que está por fuera del diseño de la ceja, lo que se logró o lo que cada una tiene siempre. Si se ve algún pelito que una no está segura si depilar o no, no se toca porque si costó que crezca y lo saco, va a volver costar. Solo hay que sacar lo justo y necesario para verse un poco más prolijas. Los folículos de las cejas son muy sensibles y tardan un montón en volver a crecer, es preferible dejarlos si no están seguras”, sugirió Liz Sánchez, experta en cejas de Bar de Cejas.

TINTURAS DE PELO Y CORTE

“Lo ideal al color sería que no se lo toquen. El trabajo del colorista es mezclar para lograr y dar con el color deseado y hoy la mayoría de las personas tienen color y balayage, y lo que hace la mayoría es pasarse en raíz y luego se tira en las puntas y eso está muy mal hecho”, dijo el estilista Javier Luna en diálogo con Infobae.

“Mantener hIdratado y mantenerlo sano es muy importante. Se necesita hacerse baños de crema; existen miles de mascarillas a precios súper accesibles y se pueden realizar en casa, sin necesidad de acudir a una peluquería“, aclaró.