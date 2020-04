El Cottolengo Don Orine aloja a 370 personas con diferentes discapacidades y hace catorce días que 85 de sus empleados decidieron, de forma voluntaria, quedarse a dormir allí para prevenir cualquier tipo de contacto con el exterior.

A raíz de la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus, de 350 trabajadores como médicos, enfermeros, kinesiólogos y asistentes, se achicó el tránsito laboral a 85.

La situación económica es compleja: la Agencia Nacional de Discapacidad les adeuda al menos cuatro meses de servicio, ya que el último pago recibido, corresponde al mes de noviembre.

“Venimos peleando este atraso hace tiempo y tuvimos un amparo a favor de la institución para que nos depositen el dinero en 30 días. Pasaron dos meses y no hubo ninguna respuesta. Ante este momento tan particular que vivimos, estamos en total desventaja porque no hay justicia que nos ampare”, explicó Fernando Montero, psicopedagogo y coordinador técnico de Don Orione en diálogo con Clarín. centro educativo terapéutico, compuesto por 13 casas viven alrededor de 30 personas.



Don Orione es un hogar con un centro educativo terapéutico compuesto por 13 casas y en cada una, viven alrededor de 30 personas. En este contexto de emergencia, pide a la comunidad la donación de pañales para adultos y elementos de limpieza, que son de extrema necesidad en este tiempo.

Quienes puedan colaborar deben llamar al 4268-1325 o personalmente en Av. Lacaze 3963 o al Facebook: Cottolengo Don Orione de Claypole. También se abrieron cuentas bancarias para que aquellos que pueda, depositen dinero y poder colaborar.