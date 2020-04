View this post on Instagram

✅Tomando las Medidas necesarias para cuidarnos entre todos, este Viernes partir de las 9 Hs, se llevará a cabo la Feria de Productores Rurales en Plaza Cerretti (Adrogue) porque cuidarnos es también cuidar tu bolsillo, por ese motivo es que ofrecemos esta alternativa al aire libre, solo participan puestos de alimentos y es para vecin@s de cercanía. Medidas obligatorias 👇🏻 🔹Distanciamiento social para prevenir 🔹Barbijo obligatorio para circular hacia la feria y para adquirir productos en la misma 🔹Higienizarse las manos al llegar y al adquirir productos