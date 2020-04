La paralización de industrias y fábricas debido a la pandemia de coronavirus está arrojando las primeras consecuencias en el mundo. En España se pronostica una caída del 8% en su PBI y Estados Unidos perdió más de 700 mil puestos de trabajo. Unos 85 países solicitaron crédito externo para comprar insumos médicos y pagar salarios.

Argentina no está al margen. El gobierno de Alberto Fernández, firmó el decreto 376/2020 que creó el Salario Complementario: una suma abonada por la ANSES para trabajadores del sector privado, a pesar de lo cual trabajadores de algunas empresas de la región denuncian que sus empleadores no cumplieron con las normativas legales.

Los operarios de la metalúrgica Guidi, ubicada en el parque industrial de Burzaco, denunciaron que les depositaron la mitad del salario. “La decisión la tomaron unilateralmente. La UOM (Unión Obrera Metalúrgica) había dado marcha atrás con todo lo que significara un recorte. Nosotros cobramos quincenal y nos depositaron el 50% y la empresa no se anotó en AFIP para percibir el beneficio“, denunció uno de sus trabajadores.

Desde el sector gastronómico que está en concesión dentro del Bingo de Adrogué también denuncian que al día de hoy no han cobrado. “Hicimos reclamos al sindicato y a los dueños con cartas documento e intimación de pago. No recibimos ningún tipo de respuesta“, aportó otro trabajador a Brown On Line.

Otras empresas de la región, como Ferrum, que del 20/03 al 12 pagó el 80 por ciento del salario bruto en carácter no remunerativo, en la quincena siguiente, del 13 al 3 de abril, redujo ese porcentaje a 64 por ciento.

Filtros Fram (del Grupo Sogefi), pagó las quincenas de marzo completas, pero redujo salarios de abril a sus 160 empleados de su planta de Lanús: les pagó con un descuento de 35 por ciento del bruto las quincenas de este mes y seguirá bajo esta modalidad hasta tanto dure el freno por la cuarentena.

Trabajadores de las salas de bingo que controla el Grupo Codere cobraron marzo completo y cerraron con el sindicato una reducción de hasta 50 por ciento de los salarios a quienes trabajaban en las salas y de 25 por ciento a quienes están bajo “suspensión parcial”.

Mistral, una firma con 25 empleados ubicada en Quilmes, se anotó para percibir la ayuda del Gobierno y les pagó el salario de marzo completo a sus empleados, pero ante la paralización también les ofreció a los empleados, de forma voluntaria, la posibilidad de vender ropa.

La ayuda del gobierno

El monto de la asignación será equivalente al 50 por ciento del sueldo neto del trabajador correspondiente a febrero de 2020, “no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”, dice la norma.

Los empleadores que podrán solicitar este beneficio son los alcanzados dentro de las actividades que están consideradas como afectadas de modo crítico y moderado, según el listado elaborado por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Las empresas deberán demostrar que la variación nominal de la facturación del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 respecto al mismo período del año 2019 sea de 0 o inferior a 0, “es decir que el empleador no registre un incremento nominal en su facturación”.

El beneficio alcanzará a las empresas que no superen la cantidad total de 800 trabajadores en relación de dependencia al 29 de febrero de 2020. En tanto que las empresas que cuenten con más de 800 trabajadores, se evaluará su situación financiera a partir de la información recabada en el sitio web Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción.

El correo que envió la empresa Guidi de Burzaco.

