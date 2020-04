El actual DT y ex jugador oriundo de Glew, Pedro Sallaberry, recordó el campeonato que ganó con el seleccionado argentino Sub 16, habló de su llegada a River y de cómo fue ganar el título de campeón Sudamericano en 1985 con la camiseta celeste y blanca, donde compartió equipo con Fernando Cáceres, Hugo “Turco” Maradona y Fernando Redondo.



“Si no hubiese ido de vacaciones a Santa Teresita no sé si hubiera jugado. Soy sincero”, dijo el ex jugador y en la actualidad DT, a 35 años de la conquista de ese título en el cual el conjunto del técnico Carlos Pachamé ganó todos los partidos que disputó.

Sallaberry narró una experiencia fortuita que ocurrió en 1980, cuando apenas tenía diez años: “Nos fuimos de vacaciones con mi familia a la Costa Atlántica y allí me vio jugar Eliseo Prado, un buscador de talentos que trabajaba para River” le contó a Télam.

“Prado le sugirió a mi papa que me vaya a probar al club. Allí estaba un señor (José) Curti, me probó y quedé en River” agregó el ex centrodelantero ‘millonario’.

Oriundo de Glew, Sallaberry resultó el máximo anotador en ese equipo argentino (10 tantos), que paseó su contundencia por las canchas de Vélez Sarsfield, Ferro y Estudiantes de La Plata.

En el estreno, Argentina venció a Venezuela por 5-0, en Vélez, aunque para el entonces artillero el triunfo le dejó una sensación ‘agridulce’ porque “sólo nuestras familias y unas personas más estaban en la cancha. Calculo que fueron 200 personas. Era un aspecto desolador” evocó.

Con el correr de los partidos, el equipo fue ganando en confianza, exhibió una evolución en su funcionamiento y se convirtió “en una suerte de máquina perfecta”, dijo Sallaberry.

“Y la gente empezó a engancharse. A punto tal que el partido decisivo, con Brasil, lo vieron más de 40 mil personas”, recordó el entrenador que hoy formó una escuela de fútbol, denominada ‘El Semillero’, muy cerca de donde se crió toda su vida.

Sallaberry, que tuvo una extensa carrera como jugador que incluyó pasos por Independiente, Chaco For Ever, Vélez Sarsfield (“estuve en la etapa previa a la que se forjó el gran equipo de los ’90”, contó), Banfield, Douglas Haig de Pergamino, Almirante Brown, Talleres de Remedios de Escalada y Colegiales, entre otras instituciones, reveló otro dato particular que dejó ese torneo.

“Salimos campeones y encontramos el reconocimiento de la gente. Pero no nos dieron ni una copa ni un diploma de cartulina” dijo el ex atacante, que se desempeñó como coordinador del fútbol infantil de San Lorenzo, entre 2013 y 2017.

Fuente: Télam