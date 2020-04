Una trabajadora de la salud denunció ante la justicia que recibió una amenaza escriba en la puerta de su casa. Allí, los vecinos del barrio Gendarmería de Glew, donde vive la mujer con su esposo y su hijo de 5 años, le piden “que se vaya” de su casa ante la infundada sospecha de que la mujer pueda transmitirles coronavirus.

“El lunes por la noche, en mi domicilio, mi marido llegó del trabajo y encontró un cartel en el cual me piden que me vaya de mi casa porque trabajo en salud. Yo cumplo con todas las normas de bioseguridad para no contagiar a nadie y me costó mucho tener mi casa y no tengo por qué abandonarla”, contó María Gómez en un video.

La mujer supo que tres hombres y dos mujeres se acercaron a la puerta de su casa y salieron corriendo cuando escucharon a mis perros, pero podrían ser quienes escribieron el cartel y lo colgaron en la puerta de la casa, donde se le asignó una custodia policial permanente.

“A las 21 te aplauden y después te persiguen. Esto no es una caza de brujas. Yo cumplo con la cuarentena obligatoria. Estamos todos en la misma. Y quienes trabajamos en salud estamos parta ayudar y para poner el hombro”, dijo Mariana.

Mariana es técnica superior en laboratorio, trabaja en la clínica IMA de Adrogué.