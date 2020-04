La mujer de Silvio Cufré, el enfermero de Alejandro Korn fallecido por coronavirus, denunció ante los medios de comunicación que los vecinos de su barrio amenazaron con incendiar la casa en la que vive con sus ocho hijos.

“Algunos vecinos me querían prender fuego la casa. Querían que me vaya del barrio en el cual vivo hace 20 años, porque me decían que yo iba a traer acá el coronavirus”, dijo la mujer. La familia permanece completamente aislada y ninguno de ellos presenta síntomas de la enfermedad.

La mujer relató ante las cámaras de América TV que su marido atendió al padre del jugador de fútbol Walter Montillo, quien falleció por coronavirus en una clínica de la ciudad de Brandsen en la cual trabajaba Cufré.

“Mi marido se murió sin saber que tenía coronavirus”, dijo la mujer y se quebró en llanto al relatar las peripecias.

La esposa de Cufré le agradeció a la fiscal, que puso una custodia en la puerta de la casa y al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, por ocuparse “de traer a mi marido acá”, dijo María José Oliva.

“Mi marido se fue de acá diciendo que se iba a hacer un chequeo y lo volvimos a ver en un cajón”, narró. Cufré murió el sábado en el hospital de Cañuelas, tenía 47 años y era hipertenso sufría hipertensión, por lo que era una paciente de riesgo.