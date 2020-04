Camila Tarocco estaba desaparecida hacía 10 días. La joven de 26 años de Moreno fue semienterrada a 2 cuadras de la casa del ex marido, Ariel Alberto González, quien se encuentra detenido como principal sospechoso del femicidio.

Había sido vista por última vez el sábado 4 a la mañana. Claudia Sánchez, su mamá, hizo la denuncia por la desaparición de su hija ante la Comisaría 1° de Moreno e indicó que las últimas personas que habían estado con ella fueron una vecina, su actual pareja y el ex marido. Tanto la pareja actual como el ex marido fueron detenidos, quedando el primero en libertad.

Ariel Alberto González, ex marido de Camilia y padre de sus dos hijos de 5 y 7 años, tiene denuncias precedentes por violencia de género y estaba con prisión domiciliaria.

González fue encarcelado el 8 de abril y declaró, en esa oportunidad, que había estado con Camila hasta el sábado a la mañana, que habían pasado la noche juntos y que la había acompañado hasta una parada de colectivos para que fuera al banco, hecho que no sucedió ya que no hubo movimientos en su cuenta bancaria. El relato del acusado no convenció a la fiscal, quien continúa investigando y lo volverá a indagar en las próximas horas.

Voceros dijeron a Télam que el hallazgo del cuerpo de Camila Aldana Tarocco se produjo cerca de las 0.30 de hoy, en un descampado situado en la avenida Monsegur y la calle San Cayetano, a unas 20 cuadras de su casa y a dos de la del principal acusado, Ariel Alberto González.