La provincia de Buenos Aires recuperó 24 unidades ambulatorias que, según informó el Ministerio de Salud bonaerense, habían sido compradas y luego abandonadas en un galpón por la gestión anterior de María Eugenia Vidal en el 2018.

Las ambulancias estaban deterioradas por el abandono, y el gobierno provincial actual tuvo que arreglarlas por 1.700.000 pesos para ponerlas en funcionamiento. Las mismas serán distribuidas entre los 134 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, priorizando aquellas localidades que tengan más casos de COVID-19.

El pago por la flota de vehículos sanitarios Fiat Ducato Maxicargo 2.8 no estaba concretado y se abrió una investigación interna para esclarecer el hecho. De acuerdo a la información del Ministerio de Salud provincial “19 de ellas directamente no arrancaban por el deterioro del motor y todas se encontraban totalmente dañadas en su chapa y en algunos de sus equipamientos por el paso del tiempo y la exposición al aire libre.”

“Veinte tienen sólo el kilometraje que se les hizo cuando las trajeron de las concesionarias y cuatro tuvieron un uso mínimo, se rompieron y nunca más fueron arregladas”, aseguraron las autoridades.

La caretera de salud provincial en la gestión de Vidal estaba conducida por Daniel Gollan, quien entre otras cosas dejó una deuda de servicios impagos en 77 hospitales y bajó el presupuesto en salud de 6,3% a 5,5%, siendo el más bajo de la historia en la pronvicia según la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop).

“La salud no es un edificio. Yo no vine a la gobernación para cortar cintas y decirle a la gente que tiene un hospital que después no tiene“, había declarado Vidal en 2017, señalada por el desmantelamiento edilicio y de recursos humanos en la salud pública de la provincia.