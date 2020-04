Valeria y Emiliano viajaron a la provincia de Córdoba el 9 de marzo. El plan era modesto: vacaciones cortas a la casa familiar y regreso al trabajo. Pero el decreto de aislamiento los dejó sin vuelo de regreso a casa. “Así que que estamos acá, esperando”, le dice Valeria a Brown On Line.

Valeria es histotécnica y se desempeña en el laboratorio de anatomía patológica del Sanatorio Juncal, de Temperley. Como ella y su marido, hay 4200 personas que no pudieron volver a sus casas para cumplir con la cuarentena y están en distintos puntos del país. Se agruparon en el perfil de Facebook “Volver a casa – Argentinos varados en Argentina” y reclaman una solución.

“Nos preocupan nuestras mascotas. Mi hermano y los vecinos nos ayudan pero también es un riesgo para ellos salir. Del gobierno de Córdoba nos hicieron hacer una lista pero no nos dieron respuesta. Varias personas con remís habilitado nos ofrecen llevarnos pero cuesta 30 mil pesos el viaje y no todos podemos costearlo”, le cuenta Valeria a este medio.

“Queremos volver porque necesitamos trabajar. Nuestra situación no es desesperante pero hay mucha gente que necesita ayuda. Nos han contado que están durmiendo en obras en construcción algunos porque ya no tienen plata para nada y muchos si no trabajan no generan dinero. Muchos hijos separados de sus padres o personas mayores lejos de su casa y su medicación”, describe Valeria.

Valeria y su marido dice que “es muy feo no estar en tu casa, con tus cosas, lejos de todos, impotente por no poder ayudar y viendo que regresan al país todos los que se fueron al extranjero y nosotros seguimos acá.”

Más de 4000 personas no pueden volver a sus casas

El reclamo del grupo integrado por más de 4200 personas en la misma situación que la pareja de Rafael Calzada es que necesitan un medio de transporte para poder volver a sus casas. “Nos hacemos los chequeos correspondientes, no tenemos problema. Pero estamos ya sin plata, sin ropa, hay bebés, gente grande, gente enferma. Vuelven los que están en Miami y nosotros desde acá no podemos volver”, describen.

Los que no pueden volver a sus casas no tienen autos particulares, ni dinero para poder pagar un remís ni servicios de trenes, aviones ni micros. “La policía nos dijo que no nos van a dejar salir sin justificación, declaración jurada y un certificado médico. Pero eso solo si tenés auto particular. Nosotros, como muchos otros, dependemos de micro, tren o avión.”

En medio de esta problemática, la empresa neuquina Azabache les ofreció llevarlos a Buenos Aires “pero van por rutas alternativas y te cobran más de 5 mil pesos cada pasaje”, cuentan. Lo hizo sin que ningún gobierno haya autorizado la movilización de micros de larga distancia.

Los diputados radicales Brenda Austin y Luis Petri pidieron al presidente Alberto Fernández que otorgue un permiso especial para la circulación por el territorio nacional a las personas que se encontraban lejos de sus lugares de residencia habitual cuando se dispuso el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.