Mucho es el tiempo libre que tenemos hoy y las ideas se van acabando. Pero para este fin de semana la celebración de pascuas es una oportunidad para tener una actividad distintas. Te acercamos algunas recetas para poner en práctica.

ROSCA DE PASCUA

Ingredientes para la masa

10 gr levadura (la de sobrecito). 100cc agua tibia (aprox. 1/4 taza). 500 gr harina 000. 1 cdita. sal. 100 gr manteca blanda (sino poner unos seg en el microondas a mitad de potencia para ablandar). 4 huevos, uno de ellos para pintar. 100 gr azúcar. Ralladura de 1 limón y esencia de vainilla.

Ingredientes para la crema

3 huevos 3 cdas fécula de maíz 3 cdas harina 000 300 gr azúcar 500 cc leche

Preparación masa: Poner la levadura con 2 cditas. de azúcar, el agua tibia y 2 cdas de harina y mezclar tratando de que no queden muchos grumos. Luego taparla con un platito para que mantenga el calorcito del agua y fermente más rápido. Colocar en un bowl el azúcar, la harina, la manteca, 3 huevos, la ralladura de limón, un chorrito de esencia de vainilla y batirlo bien (queda como si estuviera granulada). Agregar lo que preparamos en el primer punto y una cdita de sal. Mezclar todo muy bien y formar una masa (si es necesario agregar un poquito más de harina pero de a poco para no pasarse). Cuando la masa quedo algo blanda pero ya no se pega tanto en la mano, tapar y dejar levar. Si está cerca de una hornalla donde reciba calorcito mejor. Cuando ya la masa haya duplicado su volumen, separar en 2 o 3 bollos, estirar como si fuera un chorizo y poner el un molde savarín, previamente enmantecado y enharinado, uniendo una punta con la otra. También se puede hacer en una pizzera y en el medio poner una lata de arvejas o tomates que tengas limpia (sin el papel) con un poquito de agua, cumple la misma función del savarín. En el caso de poner la lata enmantecar y enharinar la parte de afuera para que la masa no se pegue. Decorar con crema pastelera y pintar (con el huevo que nos quedó) las partes donde no haya crema pastelera. Poner en el horno precalentado aprox unos 20 min. a fuego moderado y cuando introduzcan un cuchillo y este salga seco retirar y dejar enfriar.

Preparación de la crema pastelera: Mezclar los huevos con la fécula, la harina y el azúcar. Calentar la leche y antes del hervor volcar una parte sobre los huevos. Batir bien y volcar el resto de la leche para llevar todo nuevamente al fuego. Revolver continuamente y cocinar hasta que espese, dejar hervir solo 1 min. y retirar. Enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera hasta el momento de utilizarla.

HUEVOS DE CHOCOLATE

Ingredientes

500 gr chocolate (salen 8 huevos de 12 cm). 2 huevos. 1 taza azúcar impalpable. colorante (Color a gusto).

Preparación huevos: Derretir a baño maría el chocolate. Luego cubrir el molde de huevos o el molde redondo que puedas conseguir con el chocolate derretido. Dejar enfriar 10 minutos, aproximadamente, y desmoldar.

Preparación glasé: Batir la clara de los huevos hasta que haga espuma y después ir incorporando la azúcar impalpable hasta formar una pasta consistente, luego agregar el colorante para darle color. Agarrar una de las tapas ponerle los confites o juguete adentro y con el glasé pegar la otra tapa arriba. Decorar por arriba de la unión para que no se despeguen y: listo!