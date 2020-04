Familias del Instituto Don Orione denuncian haber sido amenazadas por el dueño de la institución a través de mails que si no pagaban este mes iban a tener un recargo de mil pesos. Ante esta presión, que no solamente incitaba a violar la cuarentena, sino que provocó una gran fila en la puerta del colegio no respetaba las distancias del distanciamento social, que van de uno a dos metros.

En el mail, según comentaron diferentes padres y madres del colegio, la opción de pago era del 1 al 10 de abril con una transferencia bancaria o depósito. Sin tener en cuenta el contexto, en donde muchas familias se ven afectadas laboral y económicamente, quienes no cumplieran con esto iban a sufrir el aumento de mil pesos.

Los responsables de los menores utilizaron las redes sociales para quejarse y denunciar el hecho.