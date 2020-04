El gobierno bonaerense desafectó a los policías que reprimieron a trabajadores despedidos del frigorífico Penta, en Bernal, partido de Quilmes, quienes estaban concentrados frente a la empresa para intentar ingresar a la planta y defender sus fuentes laborales.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue hasta el lugar de los hechos y remarcó que la policía “no tenía orden de reprimir porque los trabajadores están reclamando su quincena y no se cumplió lo que ordenamos”.

Posteriormente, y luego de dialogar con los delegados del frigorífico, el ministro se dirigió al hospital para ver como estaban los empleados heridos y manifestó a la prensa que “vamos a encargarnos de tomar las actuaciones” sobre los responsables, que derivaron en la desafectación de los agentes.

Los trabajadores fueron reprimidos ayer y algunos heridos con balas de goma por miembros de la fuerza policial bonaerense cuando reclamaban la reincorporación de 240 operarios despedidos, la reapertura de la fábrica y el pago de salarios.

El Municipio de Quilmes, encabezado por intendenta Mayra Mendoza (Frente de Todos), repudió la represión contra los trabajadores del frigorífico Penta que intentaban ingresar a la planta ubicada en la localidad de Bernal Oeste.

Desde el Municipio dijeron que Penta S.A. se encuentra “en conflicto con sus trabajadores”, y que ayer “se llevó a cabo una reunión en la sede comunal con autoridades locales, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense y dirigentes sindicales”.

“El titular de la empresa, Ricardo Bruzzese, hace dos semanas que no permite el ingreso del personal a su lugar de trabajo, no abonó los sueldos ni acató la conciliación obligatoria”, remarcaron las fuentes del Ejecutivo quilmeño.

Juan Córdoba , delegado y Secretario Adjunto del Sindicato de Frigoríficos de la carne denunció en Radio Gráfica: “Todo comenzó porque Bruzzese no quiso reconocer a los tres delegados que fuimos elegidos en diciembre. Extorsionó a los trabajadores que si los delegados no renunciaban cerraba el frigorífico y el 17 de marzo lo cerró . Denunciamos un bloqueo patronal . No pagó la quincena y no deja entrar a los trabajadores, cerró las puertas y puso gente paga para detener que entremos ”.