La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) denunció 240 despidos en el frigorífico Penta, de Quilmes, puso de relieve la paralización de la planta y denunció que el empresario Ricardo Bruzzese no permite desde hace una quincena el ingreso del personal a la planta y tampoco abonó los salarios. Los trabajadores cortaron Camino General Belgrano para reclamar una solución.

Un documento firmado por el titular de la central obrera, el visitador médico Ricardo Peidro, explicó que los despidos de trabajadores se produjeron en plena pandemia de coronavirus y sostuvo que el empresario “no abonó además la quincena al personal, lo que arriesga la continuidad laboral de más de 240 familias”.

“Aunque el gobierno prohibió despedir por decreto y se trata de una de las plantas con autorización para producir, el frigorífico no funciona y sus trabajadores no cumplen ninguna tarea y no cobran en tiempo y forma”, afirmó.

Los trabajadores cortaron hoy el tránsito en Camino General Belgrano y reclaman la reapertura de la planta.



Ya desde el miércoles pasado, Bruzzese, dueño del frigorífico de Bernal y presidente de la Cámara Argentina de la Industria de la Carne amenazó con el cierre hasta tanto no cesen en sus funciones sus tres delegados, junto a otros 7 empleados más.

Angel Mileo, delegado de la Junta Interna del establecimiento, explicó que el conflicto comenzó dos semanas atrás con el cierre de las instalaciones, poco antes de la decisión oficial de declarar la cuarentena ante la pandemia.“Esa decisión dejó a 240 familias quilmeñas en la calle. El personal cobró la primera quincena de marzo, pero no la segunda”, señaló el delegado gremial.

Los trabajadores realizan un corte frente a las puertas del establecimiento industrial, respaldados por la CTAA y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), informó Claudio Arévalo, secretario general quilmeño de ambos espacios. “En un contexto crítico para el país y el mundo, empresarios que se enriquecieron con el modelo neoliberal no dudan en despedir ante la primera crisis”, dijo.