El presidente Alberto Fernández pidió a los intendentes que lo “ayuden” a “controlar el cumplimiento” del aislamiento y que todos sean “absolutamente estrictos” y lamentó que siga habiendo “sinvergúenzas que se aprovechan de la situación de crisis para hacer su propio negocio y ganar dinero a costa de quién lo necesita, en una entrevista con radio Nacional.



El Presidente aseguró también que “no tiene ningún sentido el estado de sitio”, ya que “con que se haga lo que se tiene que hacer alcanza”.



Además afirmó que “quienes piden estado de sitio son los que no quieren asumir la responsabilidad que tienen”, al tiempo que recordó que “se va a actuar severamente” con “normas penales” a quienes no cumplan con las restricciones impuestas en el marco del aislamiento obligatorio.



El mandatario explicó además que sus mayores preocupaciones en la emergencia por el coronavirus son que “ninguna persona pase hambre, que todos tengan recursos para estar tranquilos en sus casas y que la economía no se paralice totalmente”.

En el encuentro, el gobierno nacional informó que amplio al ámbito de la seguridad y la distribución de insumos, equipos y alimentos el accionar del Comité Operativo de Emergencia (COE) para avanzar en el procesamiento de datos y delinear acciones conjuntas para frenar la expansión del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Así fue informado durante una conferencia de prensa luego de la de cual también participó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la cual se avanzó en un “plan conjunto” a nivel epidemiológico, en adquisición de insumos, “camas críticas” para los centros asistenciales y provisión de alimentos para la ciudadanía.



Kicillof, quien encabezó la conferencia de prensa acompañado por varios intendentes oficialistas y opositores, adelantó además que se está trabajando en la coordinación conjunta de “todas las fuerzas de seguridad” para hacer “un mejor uso de los recursos”