🏗#BuenasNoticias Dando respuesta a un pedido histórico de vecin@s y comerciantes de Longchamps, hemos logrado, junto al Banco Provincia, la colocación de una cabina con cajeros automáticos para que tod@s l@s vecin@s puedan realizar todo tipo de trámites bancarios. ✅Esta es la tercer cabina que colocamos en Alte. Brown, ya instalamos en Malvinas Argentinas, San José y Longchamps, y a fin de mes estaremos colocando en Burzaco (Av. Espora y Rojas) y Glew (Mendez y Andrade).