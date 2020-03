Ya son 19 los casos confirmados de coronavirus en Argentina. “La situación en el país sigue siendo de contención ya que los 19 casos son importados, no locales”, aseguró en la radio el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn. En tanto, admitió que se espera que haya un aumento de los casos con el correr del tiempo. Los y las turistas que provienen de China, Corea, Japón, Corea del Sur, toda Europa y Estados Unidos son quienes deben realizarse los controles para evitar que tengan contacto con otras personas en caso de estar infectados.

“La cosa con el coronavirus no cambia mientras sean casos importados. El tema es cuando empieza a haber casos locales. Para no tener un caso local las personas que hayan viajado a los países con coronavirus deben quedarse en sus casas 14 días”, explicó Cahn. “Los cuadros tienen fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, esos son los síntomas que deben alertar. Si tienen síntomas está el 107 para llamar y evitar ir a las guardias. El barbijo no protege a las personas que no están infectadas, es solo para las que ya tienen síntomas para que no contagien a otras”, agregó el prestigioso médico infectólogo.

En este contexto, el gobierno argentino anunció una partida especial de 1.700 millones de pesos para fortalecer el diagnóstico y el equipamiento en hospitales y laboratorios de todo el país.

¿Cuáles son las medidas de prevención que se pueden tomar? La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar las siguientes medidas:

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol para eliminar el virus si se encuentra en las manos, durante al menos un minuto.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

Mantener al menos 1 metro de distancia frente a aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Al sentir fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica a tiempo.

Indicar al médico si ha viajado a una zona en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado y tenga síntomas respiratorios.

Ante síntomas respiratorios leves sin tener antecedentes de viajes, practicar cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica y quedarse en casa, si es posible, hasta recuperarse.

Adoptar medidas generales de higiene al visitar mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de productos animales, como:

Lavarse periódicamente las manos con jabón y agua potable después de tocar animales y productos animales.

Evitar el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. Evitar estrictamente todo contacto con otros animales en el mercado (por ejemplo, gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos).

Evitar el contacto con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados que se encuentren en el suelo o en estructuras de tiendas y mercados.

. Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados para impedir la contaminación cruzada con alimentos crudos.

Además se sugiere: