Una docente fue interceptada hace dos semanas en Burzaco mientras esperaba el colectivo en 25 de Mayo y Wilson. Los delincuentes fueron dos y estaban en moto. La golperaron tanto que la dejaron inconsciente para robarle su mochila con las pertenencias hasta que fue auxiliada por una pareja. La mujer estuvo internada dos días en la Clínica Ima recuperándose de las lesiones que le ocasionaron.





La denuncia del hecho está radicada en la Comisaría N°2 de Burzaco, interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora

. “Estoy muy mal, muy dolorida. Tengo terror de salir a la calle, no puedo conciliar el sueño, la estoy pasando muy mal. Quiero saber si vieron a los motochorros, yo no me acuerdo detalles porque me desmayaron de los golpes en la cabeza “, detalló la víctima en diálago con El Diario Sur.