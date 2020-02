En el 2018, Aarón Terruzzi, quien por entonces tenía de cinco años, perdió sus manos y se le quemó el 60% de su cuerpo tras el incendio de su casa, en Glew. En unas semanas empieza el jardín en Adrogué necesita una combi que lo traslade desde su domicilio hasta la escuela.

A través de Facebook, la tía de Aarón dijo que “el Estado debe responder por sus derechos“. El menor, que asiste a la Escuela para disminuidos motores N°508 de Adrogué, perdió a su madre el año pasado y no cuenta ni con obra social ni con ningún programa de ayuda social.

Aarón perdió sus manos en el incendio de su casa de Glew. Su familia reclama una pensión.



“Aarón, desde la muerte de su mami, no puede contar con el dinero de la asignación universal y no puede obtener la pensión que le corresponde para poder sustentar sus gastos, no solo alimentarios, sino en su salud. ¿A ustedes les parece que su tía, quien a parte de Aarón tiene sus propios hijos, tiene que andar de un lado a otro lidiando con la burocracia de papeles y trámites que desde un solo lugar se podrían realizar?“, se preguntó Alejandra Lopez Armentia en su perfil de Facebook.

Tras el incendio que provocó las lesiones físicas de Aarón, su familia y él se vieron obligados a vivir en la calle. Ahora el niño vive con su tía y sus primos en el barrio Gorriti de Glew, Almirante Brown y la única ayuda que recibe es de parte de vecinos y algunas organizaciones que juntan fondos para ayudarlo.