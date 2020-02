A dos años del fallecimiento de Gabriela Ciufarella, la profesora de inglés que falleció después de que IOMA se negara a entregarle la medicación para tratar su enfermedad, familiares, amigos y afiliados de la obra social de los trabajadores del estado bonaerense marcharon este mediodía a la sede de Lomas de Zamora en reclamo de justicia y en memoria de la maestra.

Gabriela, tenía 46 años y llevaba 23 años en el ejercicio de la docencia en escuelas de Villa Fiorito e Ingeniero Budge. Unos meses antes de su muerte le habían diagnosticado “mieloma múltiple”, un tipo de cáncer de la médula ósea.

Después de meses de esperar la autorización de sus medicamentos a IOMA, tras la difusión del caso y numerosas protestas, los remedios llegaron pero recién el día de su muerte. El 26 de febrero de 2018, Ciuffarella falleció a causa de una descompensación tras haberse extendido la patología que sufría y después de que la obra social le negara sistemáticamente la entrega de una droga que terminó acelerando la enfermedad y llevó a la docente a este triste desenlace.

En memoria de Gabriela y para evitar que vuelvan pasar estas tristes situaciones, hoy familiares y amigos de Gabriela volvieron a marchar desde la Plaza Grigera hasta la sede de IOMA, en Lomas de Zamora.

“Pedimos que ésta gestión no haga lo mismo que la gestión anterior. Queremos que mejoren el tema de las autorizaciones, que se entreguen de inmediato las drogas para los enfermos oncológicos, el pago inmediato a los prestadores, la atención a los afiliados y un montón de cosas más”, remarcó Mónica, hermana de Gabriela, al portal Diario Conurbano.

Con respecto a la presentación de acciones legales contra IOMA por negligencia y abandono de persona, la hermana de la docente, indicó: “Aún no tuvimos respuestas después de lo que pasó con Gaby. Hay un pedido de juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora que lo está llevando un abogado de Derechos Humanos pero estamos esperando”.

Asimismo, Mónica apuntó a las gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal: “estamos denunciando y apurando para que los afiliados graves puedan tener su tratamiento. Las 23 víctimas son de la gestión de Vidal y ojalá que no haya más víctimas con ningún Gobierno. Es una lucha para que se atienda a los afiliados. Queremos que la plata de los afiliados no vaya a otro lugar que no sea a los afiliados”.