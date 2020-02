Una mujer y su madre fueron asesinadas anoche en una casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, y por el doble crimen fue detenida la ex pareja de la víctima más joven, un ex convicto que hace cinco años había salido de la cárcel, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. El asesino disparó 34 tiros.

La policía identificó a las víctimas como Marianela Lorelei Rivera (23) y su madre María Laura Rivera (46), ambas asesinadas de varios balazos, cerca de las 22.30 de anoche, en una casa de la calle Manuel Pedraza 3712 del partido de Lomas de Zamora.

Sosa disparó 34 tiros en total: 20 contra la madre de un ex pareja y 14 contra la joven.

Según la investigación, el presunto autor del doble femicidio fue identificado como Miguel Alexander Sosa (27), un ex convicto que en octubre pasado había recuperado la libertad de un centro carcelario tras cumplir una condena por robo.

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, el ataque se dio luego de que Sosa llegara a la vivienda de su ex pareja, donde convivía con su madre y su tía, ingresara a una habitación y sin mediar palabra disparara varias veces contra las víctimas, que en ese momento estaban juntas.

El autor del doble crimen escapó con una auto Volkswagen Suran de color gris, propiedad de la ex pareja, que estaba estacionado frente al domicilio.

Los policías de la comisaría 10ma. de Ingeniero Budge, tras los testimonios de los familiares de las víctimas, lograron identificar y detener a Sosa como presunto autor del doble femicidio.

El acusado fue atrapado en las calles Rivadavia y Falucho por personal del Comando de Patrullas Lomas de Zamora luego un allanamiento en la misma zona de Ingeniero Budge. Luego hallaron el auto estacionado en las calles Macacha Güemes y Cabo Correa, muy cerca del domicilio del ahora detenido.

En tanto, el arma usada en el hecho fue encontrada tirada el jardín de una casa vecina en el mismo vecindario. Según algunos de los testimonios, el sujeto sería una persona muy celosa. Además, de acuerdo a varios testimonios, desde que salió de la cárcel tenía muchas discusiones con su ex pareja.

Esta mañana, Brenda, tía de Marianela y hermana de María Elena, contó al canal C5N que “en la casa se vivió una verdadera tragedia” porque encontraron los cuerpos de su hermana y su sobrina “tirados en la habitación y estaban como un colador porque las llenó de balazos” .

“Estábamos de cumpleaños de un sobrino y escucho disparos, salgo al patio y lo veo al chabón -por Sosa- escapando de la casa ayudado por otro hombre. No me mató a mí también porque no le salieron las balas, porque me gatilló dos veces. Pido justicia por mi hermana y mi sobrina que me las arrebató de la nada”, agregó la mujer.

Brenda comentó que, por lo que escuchó de la policía, su sobrina “recibió 14 tiros” y su hermana “unos 20 más”, lo que calificó como una locura total”.“El chabón está loco y las mató sin decirles nada”, finalizó.