Una joven de 18 años denunció ante la justicia a su propio padre por abusar sexualmente de ella desde que tenía 8 años y hasta los 16. Tras su denuncia, su hermana de 11 años también contó que el sujeto la había violado y también lo denunció ante la fiscalía. A un año de la primera denuncia, el sujeto sigue libre.

La joven se fue de la casa familiar y vive con su hermana de 11 años, de quien tiene la guarda. La UFI 9 de Lomas de Zamora investiga el hecho bajo la carátula por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por resultar autor ascendiente”. El sujeto vive en una casa de la calle Arenales, del barrio Arzeno, de Burzaco.

Cuando la joven radicó la denuncia, el padre la amenazó a ella, al novio de la joven y a su hermano -quienes la ayudan con el tema- y la fue a buscar a su trabajo para amenazarla personalmente. La

La madre de las chicas y mujer del denunciado “permitió que Marcos regrese al domicilio teniendo una restricción de perímetro”, consta en la denuncia de la nena de 11 años. “Mi mamá lo perdonó y lo dejó que vuelva a mi casa a pesar de las denuncias y de la restricción”, contó la joven, que narró con una gran valentía los detalles de los abusos.

“No le cuentes a mamá”

“Los abusos ocurrían en mi casa, no importaba cuándo: a la noche, a plena luz de sol. Siempre pasaba cuando mi mamá estaba afuera lavando ropa, cuando se iba a comprar, etcétera. Siempre aprovechaba cuando estábamos solos”, contó la joven en una charla con Brown Online en la cual reveló el detalle de los abusos cometidos por su padre biológico.

“La primera vez pasó cuando mi mamá fue a dar a luz a mi hermanito Lucio, yo tenía 8 años. La excusa de él fue: ´Hace mucho no tengo relaciones con mamá, no aguantaba más, perdón, no le cuentes nada´.

Sin embargo, la joven declaró ante el fiscal durante una hora y media. “El fiscal me dijo que con todo lo que había dicho y las preguntas que me hizo no hacía falta cámara gesell. De todas formas estoy esperando a que me llame.”

“La última vez que lo hizo, yo tenía 16 años. Mi mamá había ido a ver a mi tío, con mi hermano mas grande, a Sierra Chica. Se fue a la tarde y volvía al otro día a la noche. Iba a estar más de un dia entero con él, sola. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Y le pedía por favor a mi mamá que me llevara a mí. Pero ella no se imaginaba seguramente que era por eso. Y bueno, esa misma madrugada él aprovechó y volvió a violarme.”

“Nunca lo hizo drogado. Él siempre estaba consciente de lo que hacía. Yo lo conozco muy bien a él drogado. Se le nota mucho. Pero nunca lo hizo así”, contó la joven, que viene luchando no solamente contra esta tremenda carga, sino también con la falta de respuestas de la justicia y contra su madre, que es víctima de violencia y defiende al abusador.

El sujeto le confesó a la mujer que había violado a sus propias hijas y ella lo denunció ante la justicia. Allí dijo estar separada de hecho del padre de sus siete hijos y contó que otro de sus hijos, un varón, recibió una golpiza por parte del presunto violador cuando el niño intentó irse de la casa. “No quiero que mis hermanitos pasen por lo mismo que pasamos nosotras”, dijo la joven.

Por orden de la justicia, los cinco niños (7, 8, 14, 16 y 19 años) viven con la abuela materna mientras las niñas que denunciaron a su padre viven en otra casa. El sujeto aparentemente se retiró de la casa familiar, donde viviría solamente la mujer, que le negó al ropa a sus propios hijos, quienes fueron asistidos con colchones y bolsones de alimentos por Desarrollo Social del Municipio de Almirante Brown.