En medio de la tensión que atraviesa el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un grupo de empresas confirmó qué líneas de colectivo no se adhirieron a la medida de fuerza y garantizan la prestación del servicio, pero de manera parcial.

Por reclamos vinculados al financiamiento y atrasos salariales, las líneas 333, 407, 437 y 707 no están prestando servicio. Fuera de las líneas paralizadas, el panorama no es mucho más alentador. La mayoría de las cámaras empresariales han decidido circular con servicios reducidos, lo que implica que la frecuencia es mucho menor a la habitual. En este grupo se encuentran casi todas las líneas nacionales que cruzan la Ciudad y el Gran Buenos Aires:

Desde la línea 1 hasta la 195, la reducción afecta a unidades clave como la 8, 12, 21, 28, 34, 57, 60, 98, 132, 152, 160 y 166, entre muchas otras. A este esquema de emergencia se suman servicios provinciales y municipales de gran alcance, como las líneas 202, 203, 271, 276, 299, 303, 324, 338 (la Costera), 365, 392, 406, 448 y los servicios locales de distritos como Florencio Varela (500, 501, 504), Merlo (503, 504), Pilar (510), Lanús (520) y el sistema completo de La Plata (líneas Este, Oeste, Norte y Sur).

En medio del desconcierto, solo un grupo mínimo de líneas confirmó que no se adhiere a la medida y garantiza el servicio habitual: se trata de las líneas 64, 65 y 151. Sin embargo, incluso en estos casos, la fluidez del tránsito se ve afectada por el colapso general del sistema.

El eje del reclamo se centra en el atraso de los pagos y una estructura de costos que, según las empresas, es insuficiente para cubrir la operatividad y los salarios. Mientras el Gobierno y los empresarios mantienen la tensión, la peor parte se la llevan los trabajadores y estudiantes. Con el servicio reducido, la vuelta a casa por la tarde se prevé aún más complicada, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus traslados con mucha antelación y prever demoras que podrían superar los 45 minutos en las horas pico.