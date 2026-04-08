En el marco de la agenda cultural de la zona, la Casa de la Cultura Luis Sandrini será sede de una jornada dedicada al rock de barrio. El evento, que comenzará a las 19:00 horas, tendrá como eje central el repertorio de dos bandas icónicas de la escena nacional: Viejas Locas e Intoxicados.

La presentación principal estará a cargo de Dr. Álvarez, proyecto que recrea la estética y el sonido de las formaciones lideradas por Cristian «Pity» Álvarez. Previamente, el escenario contará con la participación de la agrupación Banda de Problemas, encargada de la apertura de la fecha.

Desde la institución señalaron que la iniciativa busca fomentar el acceso a la cultura y ofrecer un espacio de encuentro para los vecinos. El evento ha sido catalogado como Apto para Todo Público (ATP), permitiendo la asistencia de grupos familiares en un entorno de convivencia comunitaria.

La entrada al establecimiento será sin costo, sujeta a la capacidad del salón, por lo que se recomienda a los interesados asistir con antelación al horario de inicio previsto.

Resumen del evento:

Acceso: Libre y gratuito.

Fecha: Sábado 18 de abril.

Hora: 19:00.

Ubicación: Av. Eva Perón 1948, Don Orione.