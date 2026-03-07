“Ningún pibe sin verano” es la propuesta que este sábado 7 de marzo, de 15 a 18, llega al Refugio de la Esperanza, ubicado en la calle Felipe Boero 328, del barrio Campo Ramos, de Longchamps, donde convocan a niñas y niños a disfrutar de una tarde de juegos con agua, merienda, actividades recreativas y propuestas culturales.

La actividad, organizada por Argentina Humana Brown, se desarrollará con el acompañamiento de voluntarias y voluntarios del distrito que organizarán espacios de juego, proyección de películas, dinámicas artísticas y entrega de kits escolares, en una actividad pensada para garantizar el derecho al juego y al encuentro comunitario durante el receso de verano.

Para el senador provincial Federico Fagioli, vecino de Almirante Brown y referente del espacio organizador el objetivo es «mantener el compromiso de seguir fortaleciendo políticas y acciones comunitarias en los barrios populares del distrito».

Invitan a todos los que deseen colaborar a sumarse como voluntarias y voluntarios para seguir garantizando que ningún pibe ni piba se quede sin verano.