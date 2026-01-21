El ex campeón mundial de boxeo, Jorge “Roña” Castro, brindó detalles sobre la compleja situación social que atraviesan los barrios de Lomas de Zamora y otras zonas del Conurbano Bonaerense. A través de una red que hoy alcanza los 14 comedores y 9 merenderos, Castro asegura que la cantidad de personas que asisten en busca de alimento se ha triplicado en los últimos dos años. Según las cifras proporcionadas por el deportista, el número de beneficiarios pasó de 2.100 a más de 6.400 personas, incluyendo un nuevo perfil de asistentes que anteriormente no requerían ayuda social.

Castro vinculó este incremento directamente con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. El ex boxeador señaló una contradicción entre las estadísticas oficiales y la realidad que observa en el territorio, afirmando que, a pesar de los discursos sobre la reducción de la pobreza, la demanda de asistencia alimentaria no deja de subir. Según su testimonio, el deterioro de los ingresos ha provocado que familias completas y adultos mayores se acerquen diariamente a los centros, incluso aquellos que antes pertenecían a sectores con mayor poder adquisitivo.

“Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas. Y bueno, un plato de comida no se le niega a nadie. Antes entregaba 80 bolsones por semana, y ahora 100. Y bueno, lo tengo que hacer. Te vuelvo a repetir, gracias al Estado de la Provincia de Buenos Aires”«, aseguró en declaraciones radiales y apuntó al gobierno nacional: «Hay más demanda de la gente. Dice que sacaron 12 millones de personas de la pobreza pero cada vez entra más gente a los comedores«.

En declaraciones radiales, Castro recordó un episodio de tensión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El referente social relató que, al intentar gestionar asistencia para sus comedores, mantuvo una discusión con la funcionaria que terminó con su salida del edificio escoltado por la policía. Criticó la falta de respuestas de la cartera nacional y la gestión de los alimentos almacenados en galpones, contrastando esa situación con la urgencia que se vive en los barrios donde los recursos escasean y los fondos nacionales han sido recortados.

Actualmente, la red de comedores de Castro se sostiene mediante la articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y donaciones del sector privado. El ex boxeador explicó que reciben mercadería próxima a vencer de diversas empresas, lo cual les permite continuar con la entrega de bolsones, que aumentó de 80 a 100 unidades semanales por centro. A pesar de las dificultades logísticas y financieras, Castro confirmó que planea expandir la asistencia con la apertura de un nuevo comedor en la localidad de Morón para asistir a 500 personas adicionales.

Los que desean colaborar pueden enviar su donación a locomotorafundacion y ayudar sostener el funcionamiento diario de estos espacios y ampliar el alcance de las viandas.