El Municipio de Almirante Brown informó que este domingo 7 de diciembre lleva una nueva edición de la “Carrera por Todos” en el marco de la Semana Internacional de la Discapacidad.

El encuentro tendrá lugar desde las 8 de la mañana en la Plaza Brown de Adrogué, con una participación récord de 2.685 inscriptos, de los cuales 2.150 correrán la prueba larga, 435 la carrera corta y 100 personas con discapacidad participarán también en la modalidad corta.

Las competencias recorrerán distintas calles de Adrogué, con un circuito de 7 kilómetros más competitivo y otro de 3 kilómetros, pensado en formato participativo.

Como es habitual cada año, esta importante iniciativa busca promover la inclusión y la participación a través del deporte, impulsando espacios donde todas las personas puedan desarrollarse y sentirse parte de la comunidad.