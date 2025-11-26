En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Municipio de Almirante Brown reforzó su compromiso con la prevención y atención de la violencia de género y diversidades mediante diversas acciones de sensibilización y capacitación. En ese contexto se llevó a cabo una jornada de capacitación en el Programa “Yendo”, que brinda herramientas para la detección y el abordaje de casos de violencia.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, la Unidad de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias del Municipio y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Unidad de Fortalecimiento Familiar (UFF), ubicada en la calle España 2085, esquina Cerreti, en Burzaco.

En cuanto a las herramientas de intervención disponibles, el Municipio cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes brindan asesoramiento, acompañamiento y contención a las víctimas de violencia de género. Estos profesionales trabajan de manera coordinada para asegurar una respuesta integral y efectiva ante cada caso.

El Municipio de Almirante Brown pone a disposición diversos canales de atención para mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia. Las denuncias pueden realizarse de manera inmediata a través de la Línea 911 para emergencias. Además, la Comisaría de la Mujer (Andrade 98, esquina Quintana, Burzaco) ofrece atención de psicóloga y abogada los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 17:30 hs. Para asesoramiento jurídico y acompañamiento, el Centro de Acceso a la Justicia (Roca 983, Burzaco) está disponible de lunes a viernes, de 9 a 15:30 hs, con servicios de apoyo en la denuncia y asistencia. En situaciones más complejas, el Juzgado de Paz de Almirante Brown cuenta con una UFI especializada en violencia de género y femicidios.

En cuanto al acompañamiento en salud, se puede acceder a Acompañamiento, Asistencia y Orientación en Salud Mental a través de la línea 0800 222 5462. La Línea 148 ofrece información sobre el coronavirus y otros temas de salud, mientras que la línea 0800 222 3444 brinda información sobre salud sexual y reproductiva. Además, el Hospital Zonal General de Agudos “Lucio Meléndez” de Adrogué, ubicado en Presidente Juan Domingo Perón 858, cuenta con servicios especializados en la atención médica a las victimas.