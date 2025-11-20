La Policía Federal (PFA) realizó un allanamiento en la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué, para secuestrar información sobre el dinero que administraban algunos de los imputados en el caso de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dependiente del gobierno nacional y que descubrió una pirámide de corrupción encabezada por la hermana del presidente, Karina Milei.

Hace unos días encontraron 700 mil dólares en la casa de un funcionaria de Andis que debió renunciar. Según consta, una una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”. El dictamen del fiscal Franco Picardi acompaña un comprobante de una transferencia sobre esa aplicación, ahora conocida como Sur Finanzas PSP. Calvete, quien ayer se negó a declarar ante la Justicia, y Pocoví son investigados por el esquema de licitaciones “acotadas” (con menos participantes).

Por eso los efectivos de la PFA llegaron el martes por la tarde a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, de Adrogué, con una orden judicial del juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello y secuestraron documentación sobre las transferencias.

Andis firmó órdenes de pago varias droguerías por $48.631 millones entre diciembre de 2023 y el 14 de octubre de este año. Una de las adjudicaciones presentadas por la fiscalía para argumentar la acusación de sobreprecio es la de la compra de Burosumab, un medicamento para tratar la hipofostatemia. Según lo detallado por la Fiscalía, Andis adjudicó la compra de este medicamento a Profarma y a Génesis por un valor unitario que osciló entre $39.476.556 en febrero 2025 y $45.152.230 en junio, mientras que en mayo, a otros oferentes como Hemipharm SRL o Soldist SRL, se los adjudicó por $21.000.000. Es decir, una diferencia de entre el 87,9% y 115%. “Es el mismo principio activo, mismas marcas”, especificó el dictamen.

Los investigadores judiciales vincularon a Calvete a la droguería Profarma. Además, la Justicia posee mensajes entre él y funcionarios de la Andis, así como también una foto de “quien sería” Diego Spagnuolo en la puerta de su domicilio.

En uno de los operativos dispuestos en esta causa, la Justicia halló el cuaderno que contiene la insignia de “Círculo Tuco” arriba de una lista de contactos. También encontró planillas, en las que el acusado distinguía entre “Costos” (con dos columnas, la primera con una cifra superior a la segunda), “Diferencia” (que es el resultado de la resta entre la primera y la segunda columna de costos), y “2/3 Partes” (con una cifra que representaría los dos tercios de la columna anterior “Diferencia”). “Esto demuestra que Miguel Ángel Calvete, registraba diversos montos vinculados a prestaciones Pacbi , y entre ellos distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendían”, sostuvo el fiscal Picardi al enumera las pruebas.

Según consta en el expediente de la Andis, una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete habría sido invertida e criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”.

Fuente: La Nación