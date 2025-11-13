El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, anunció que en marzo de 2026 comenzarán las clases en el nuevo edificio de aulas del Instituto de Formación Docente N° 41, obra que ya supera el 70 por ciento de avance.

El jefe comunal realizó el anuncio al supervisar los trabajos en el establecimiento ubicado en el barrio Vattuone, a metros de la avenida Tomás Espora, donde con recursos propios de la Comuna browniana se está completando la segunda etapa de este histórico proyecto edilicio.

“Estamos avanzando con una ampliación muy importante del ISFD N° 41, una institución emblemática que durante décadas funcionó sin edificio propio y que pudimos concretar hace unos años. Hoy seguimos invirtiendo en educación pública con un nuevo edificio que incorporará más aulas y servicios, subrayó Cascallares.

La nueva construcción, desarrollada en planta baja, primer y segundo piso, contará con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca de 113 metros cuadrados, dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios. En total, la superficie será de 1.800 metros cuadrados, con 603 metros cuadrados cubiertos por planta.

Este nuevo edificio se suma al primero, inaugurado en marzo de 2021 por la actual gestión municipal en el predio de las calles Saavedra y Colombres, que marcó un hito histórico para el distrito al otorgarle por primera vez al instituto un espacio propio.

De esta manera, una vez finalizada la obra, el ISFD N° 41 contará con dos sedes modernas, sustentables y totalmente equipadas para el dictado de sus nueve profesorados: Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Matemática y Filosofía, varias de las cuales aún se dictan provisoriamente en el Nacional de Adrogué.