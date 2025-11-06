Un grave accidente tuvo lugar en la localidad de Malvinas Argentinas, cuando el conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y colisionó violentamente contra una columna de tendido eléctrico.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió cuando el hombre se habría descompensado al volante. Esta situación habría provocado que perdiera el dominio del auto, terminando su carrera al impactar de lleno contra una columna que soporta cables de alta tensión.

Debido a la magnitud del impacto, que generó importantes daños en el vehículo y en la estructura, arribaron al lugar personal de la ambulancia municipal, efectivos de la policía local y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Los equipos de rescate trabajaron de manera coordinada para asistir al conductor, quien presentaba lesiones producto del fuerte choque. Tras recibir las primeras atenciones el hombre fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación y tratamiento más exhaustivo.

Las autoridades se encuentran investigando las causas exactas de la descompensación que desencadenó el siniestro.