La localidad mas tradicional de Almirante Brown Ministro Rivadavia se prepara para ser el escenario de una celebración folklórica este domingo 9 de noviembre. A partir de las 10:30, la comunidad está invitada a participar del desfile tradicionalista y festival folklórico que tendrá lugar en la histórica Plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille y Carlos Sandoval.

El evento, con entrada libre y gratuita, busca revalorizar las costumbres y la identidad argentina.

Esta conmemoración se realiza en torno al 10 de noviembre de cada año, fecha del nacimiento de José Hernández, autor del célebre poema gauchesco «El Gaucho Martín Fierro». El Día de la Tradición en Argentina es una jornada dedicada a homenajear y preservar el conjunto de costumbres, creencias, valores y formas de expresión que se transmiten de generación en generación, siendo la figura del gaucho y su modo de vida un emblema de la identidad nacional. Celebrar este día es recordar y mantener vivo el legado cultural que forja el ser argentino.

El festival contará con una cartelera de primer nivel que garantiza una jornada a puro folclore. El reconocido cantautor Emiliano Zerbini, junto a la presencia de Gala Pourrain. También se sumarán a la celebración el grupo Juntos por el Chamamé y el artista Joel “El Chango”, con la danza asegurada por la participación de los Ballets Brownianos. La jornada comenzará con un desfile que recorrerá las calles aledañas a la plaza.

Además del espectáculo artístico, el público podrá disfrutar de un completo sector gastronómico que estará a cargo de diversas instituciones y organizaciones de bien público del distrito de Almirante Brown. La invitación se extiende a toda la familia para disfrutar de un encuentro que celebra la música, la danza y la rica herencia cultural, reafirmando que las tradiciones son el motor de nuestra identidad.