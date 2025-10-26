Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional y la jornada electoral implica que muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, estén implicadas. Esta situación genera dudas sobre la correcta realización de las clases durante el lunes, es decir, el día posterior a los comicios. Aunque el cierre de mesas está fijado para las 18, el recuento de votos podría extenderse hasta altas horas de la noche.

Cada provincia puede tomar la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

En la provincia de Buenos Aires las clases se dictarán con normalidad el lunes 27 de octubre y las escuelas utilizadas como centros de votación serán desinfectadas durante la noche del domingo, según lo establecido en Resolución 3915/2025.

Para asegurar la jornada de clases al día siguiente de la elección, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso el pago de un bono a los auxiliares de las escuelas que funcionen como centros de votación durante las elecciones de este domingo 26 de octubre. La medida beneficiará de manera directa a 1,87 millones de estudiantes distribuidos en 4.920 establecimientos educativos.

La Resolución N°3.915/2025, publicada por la cartera educativa bonaerense, establece un suplemento no remunerativo y no bonificable para el personal auxiliar que participe del operativo de limpieza y desinfección posterior a los comicios. Cada trabajador percibirá $46.900 por la jornada destinada a garantizar que las escuelas estén listas para el dictado normal de clases al día siguiente.

Desde la gestión provincial, se aclaró que las autoridades de los establecimientos de gestión municipal y privada afectados como centros de votación deberán “adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente de las elecciones”.

Con esta iniciativa, se busca asegurar que la actividad escolar no se vea interrumpida tras las elecciones, manteniendo la continuidad educativa en todo el territorio bonaerense.