El Municipio de Almirante Brown anunció la reactivación de la histórica obra hidráulica «Desagües Pluviales Burzaco Sur», un proyecto clave que beneficia a más de 100 mil vecinas y vecinos de las localidades de Burzaco y Longchamps, y que actualmente avanza con intervenciones en la zona del Parque Industrial.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en la intersección de las calles Presidente Roberto M. Ortiz y Álvaro Pintos, dentro del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, donde se está demoliendo la antigua alcantarilla sobre el Arroyo del Rey para construir una nueva estructura que funcionará como puente, mejorando la circulación y el drenaje del agua en toda esa zona.

El proyecto integral de «Desagües Pluviales Burzaco Sur» contempla el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías para la conducción de excedentes hídricos del sector sur de la localidad, dentro de la cuenca del Arroyo del Rey.

También incluye el saneamiento de 230 hectáreas, la instalación de unos 400 sumideros y la construcción de un reservorio con capacidad para 30 mil metros cúbicos, ubicado en el predio situado detrás de la empresa Angeletti.

Una vez finalizada, esta importante obra hidráulica brindará una solución definitiva a los anegamientos e inundaciones en los barrios Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro, mejorando la calidad de vida de miles de familias y acompañando el desarrollo productivo e industrial de la zona.