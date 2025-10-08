El conductor de un camión perdió con control del rodado y terminó chocando contra un automóvil en una calle del Parque Industrial de Burzaco, sin que por fortuna se produjesen víctimas.

El accidente, ocurrió en la Ruta 16 y Drago en el Parque Industrial y según narraron testigos del hecho, el camión habría tenido un problema mecánico en la dirección y no pudo evitar el choque contra un auto.

Trabajaron en tareas de auxilio y prevención, personal de ambulancias municipal policial y de Bomberos Almirante Brown.