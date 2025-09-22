La empresa Trenes Argentinos confirmó en sus redes sociales el regreso de la formación que une Alejandro Korn con Chascomús, un servicio muy esperado por los usuarios de la región.

La Línea Roca volvió a detenerse en el municipio de Chascomús, con paradas intermedias en Jeppener, Altamirano y Gándara. Cabe mencionar que el servicio funcionará con salida y llegada a Chascomús de lunes a domingos, incluyendo un cronograma especial para los días feriado.

Este restablecimiento significa un avance en la conectividad regional, ofreciendo una alternativa económica y segura al transporte automotor, con beneficios para trabajadores, estudiantes y turistas que se trasladan en el corredor sur de la provincia de Buenos Aires.

Horarios del servicio

Lunes a viernes

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:08 (A. Korn) – 11:36 (Chascomús)

Tren 805: 14:15 (A. Korn) – 15:43 (Chascomús)

Tren 807: 18:32 (A. Korn) – 20:00 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 07:51 (Chascomús) – 09:40 (A. Korn)

Tren 804: 12:01 (Chascomús) – 13:50 (A. Korn)

Tren 806: 16:15 (Chascomús) – 18:04 (A. Korn)

Tren 808: 20:36 (Chascomús) – 22:25 (A. Korn)

Sábados

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:00 (A. Korn) – 07:28 (Chascomús)

Tren 803: 10:00 (A. Korn) – 11:28 (Chascomús)

Tren 805: 14:04 (A. Korn) – 15:32 (Chascomús)

Tren 807: 18:04 (A. Korn) – 19:34 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 07:53 (Chascomús) – 09:42 (A. Korn)

Tren 804: 11:57 (Chascomús) – 13:46 (A. Korn)

Tren 806: 15:59 (Chascomús) – 17:48 (A. Korn)

Tren 808: 19:57 (Chascomús) – 21:46 (A. Korn)

En el caso de los domingos y los días feriado, el cronograma varía un poco, constituyéndose de la siguiente forma:

Domingos y feriados

Trenes a Chascomús

Tren 801: 06:07 (A. Korn) – 07:35 (Chascomús)

Tren 803: 10:07 (A. Korn) – 11:35 (Chascomús)

Tren 805: 14:08 (A. Korn) – 15:36 (Chascomús)

Tren 807: 18:08 (A. Korn) – 19:36 (Chascomús)

Trenes a Alejandro Korn

Tren 802: 08:00 (Chascomús) – 09:49 (A. Korn)

Tren 804: 12:00 (Chascomús) – 13:49 (A. Korn)

Tren 806: 16:01 (Chascomús) – 17:50 (A. Korn)

Tren 808: 19:59 (Chascomús) – 21:48 (A. Korn)

Costo del pasaje

El valor del pasaje varía según el destino. Actualmente, el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $1.120,00.Los precios se actualizan de acuerdo con las tarifas oficiales de Trenes Argentinos y pueden consultarse en boleterías o a través de los canales digitales de la empresa.