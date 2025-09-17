La localidad de Ministro Rivadavia, reconocida como la más antigua del Partido de Almirante Brown, se prepara para celebrar su 153º Aniversario con un festival que honra su profundo legado histórico y cultural. Los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre, la comunidad se unirá para festejar con un cronograma repleto de música, arte y tradición.

Para celebrar su historia, la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia se convertirá en el epicentro de un festival con un variado programa. El viernes 19 las celebraciones comenzarán con un acto institucional en la Plaza Eva Perón y continuarán con un festival de folklore que incluye las presentaciones de Catalina Romero, el Ballet de Folklore de la Casa de la Cultura, Oscar entre Amigos, Raquel Navarro y Los de Lippi, entre otros.

El sábado 20 la jornada será igualmente intensa, con un festival cultural que incluirá atistas plásticos en vivo, un taller de música popular y shows de diversos géneros con Bachata con Cin, La Retro Cumbia, la Comparsa Murga «Al Borde» y Agrupación Kaos.

Además, ambos días contarán con la presencia de DJs en vivo, una feria de mujeres emprendedoras y una muestra especial por los 100 años del Hogar El Alba, uniendo así la historia con la pujanza actual de la comunidad. Un aniversario para recordar el pasado y celebrar un presente lleno de vida en la localidad más antigua de Almirante Brown.

Mucho antes de la fundación del municipio de Almirante Brown en 1873, este paraje ya era un punto de referencia vital. Conocido originalmente como «Monte de Chingolo», el lugar funcionaba como la última posta civilizada en el camino hacia el sur de la provincia, un refugio para viajeros y una parada para las tropas y los carruajes que se aventuraban más allá.

Uno de los hitos más emblemáticos de su historia es la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito, cuya primera etapa se inauguró en 1873. Este templo, junto con construcciones como el antiguo «Bar de Lippi» (una pulpería que era lugar de descanso para los arrieros) y la panadería fundada por Bernardo Iturralde, un panadero mayor del ejército de Rosas, son testigos silenciosos del pasado.

El nombre actual, Ministro Rivadavia, fue adoptado a principios del siglo XX en homenaje al Comodoro Martín Rivadavia, nieto de Bernardino Rivadavia y Ministro de Marina durante la presidencia de Julio A. Roca. A pesar de que la llegada del ferrocarril favoreció el desarrollo de otras localidades como Adrogué, el pueblo ha logrado conservar su esencia rural y su aire de tradición.