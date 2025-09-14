El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown anunció un nuevo operativo gratuito de castración de perros y gatos en Glew. La jornada, parte del programa «Zoonosis en tu Barrio», busca controlar la superpoblación de animales y promover la salud de las mascotas en la localidad.

Las castraciones se realizarán del 15 al 19 de septiembre en Parravicini 1100, esquina Capitán Olivera. Los vecinos que deseen castrar a sus animales deberán presentarse en el lugar a las 7:30 hs. La atención será por orden de llegada y con un cupo limitado de 50 animales por día.

Desde el municipio recordaron que los requisitos son obligatorios para poder realizar la cirugía: los animales deben tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Además, es indispensable llevar a los gatos en una bolsa de red (como las de cebollas) y una manta por cada animal. Se informó también que se castran animales a partir de los 5 meses de edad, y las hembras preñadas o en celo se operan de igual manera.

Esta iniciativa gratuita forma parte de las políticas de sanidad animal que impulsa el municipio, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y garantizar el bienestar de los animales en el distrito.