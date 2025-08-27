El Club Amigos de Motos Antiguas (CAdeMA) realizará este domingo 31 de agosto una juntada en la Plaza Almirante Brown, de la localidad de Adrogué. El evento será al aire libre y la entrada es gratuita.

Desde la organización expresaron que el evento contará con la exposición de motos de todos los años y de diferentes marcas. Se

llevará a cabo al aire libre y es para gente de todas las edades.

“Como cada primer domingo de mes compartimos la mañana entre motos y amigos. La última vez hubo 400 personas”, aseguró al diario Sur Marcelo García, uno de los fundadores de la institución.

El encuentro comenzará a partir de las 9 de la mañana y finalizará a las 14 horas, además de ofrecer desayunos gratis a todos los amantes de las motos que asistan.

Será la juntada N°°45 del Club Amigos de Motos Antiguas (CAdeMA) en Zona Sur que la realizan los primeros domingos de cada mes. En esta ocasión se llevará a cabo el 31 de agosto, debido a que el 7 de septiembre habrá elecciones legislativas en la Provincia de

Buenos Aires.

En caso se lluevia, pasa al domingo 14 de septiembre.