El chofer de la empresa Yitos que atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora, fue separado de su trabajo. La compañía emitió un comunicado en el que confirmó la separación inmediata del conductor responsable. El hecho, que se viralizó en redes sociales, había generado una fuerte indignación entre vecinos y usuarios.

El episodio ocurrió el lunes al mediodía, cuando el interno 122 de la Línea 543 circulaba por la calle Arana Goiri y, al cruzar la esquina de El Zonda, arrolló a Mariel, la mascota de una vecina lomense. El animal perdió la vida en el acto y las imágenes captadas por cámaras de seguridad despertaron un masivo repudio en la comunidad.

«Consideramos inaceptables este tipo de conductas y reafirmamos el compromiso con la seguridad vial, el respeto a la vida y la responsabilidad social en cada una de nuestras operaciones», expresó la empresa en el comunicado donde confirmó el despido del chofer.

En la misma línea, Yitos aseguró que reforzará sus políticas internas de capacitación y control con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. «Nuestra empresa es amigable con los animales y desde hace años los empleados pueden concurrir a las oficinas con sus mascotas. Si la ley lo permitiera, nos gustaría que los usuarios también pudieran viajar con ellas como un integrante más de la familia», agregaron.

inalmente, la compañía destacó la importancia de su rol en la vida cotidiana de la comunidad y concluyó: «Confiamos en que, con el esfuerzo de todos, podremos construir un entorno más seguro y respetuoso para la comunidad y para los animales» y manifestó su pesar y solidaridad con la familia de la perra.