En las últimas horas, se incendiaron dos viviendas en una misma cuadra del barrio San José. En ambos casos, los vecinos colaboraron rápidamente con baldes de agua y mangueras para poder apagar las intensas llamas.

El primero ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto en la calle Amenedo al 5440, entre Benteveo y La Torcaza, a pocos metros de Santa Ana. Allí, una pérdida de gas de una garrafa provocó un feroz incendio, que afectó a una casa de dos plantas. “Perdieron todo, se quedaron sin nada. Ahí viven 12 personas y están con lo puesto, necesitan zapatillas, ropa, frazadas, colchones y demás”, indicaron los vecinos. Por otra parte, el segundo sucedió este jueves 21 agosto a la mañana, a menos de una cuadra del primer lugar (Amenedo 5457).

Según expresaron fuentes oficiales a El Diario Sur, el inicio del fuego fue intencional, tras una discusión entre un hombre con su madre. De esta manera, el hijo fue detenido y en las próximas horas se realizarán las tareas de peritaje correspondientes.

En los incendios no hubo heridos y los vecinos ayudaron a apagar las intensas llamas con baldes de agua y mangueras. En ese sentido, también acudieron tres dotaciones de Bomberos de Almirante Brown, efectivos de la Policía local y personal del SAME.