Las madres, padres y familias de niñas y niños de Almirante Brown que se atienden en el Hospital Garraham realizaron en Burzaco una Jornada Artística y Solidaria en defensa del Hospital Garrahan, el principal centro de atención infantil de nuestro país con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesa actualmente la institución pediátrica.

Desde el Municipio acompañaron la Asociación de Cardiopatías Congénitas que forma parte del Consejo Municipal Asesor de Almirante Brown, además de distintas áreas como el Consejo Municipal Asesor por la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Salud, el Instituto de las Culturas y la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

El encuentro se desarrolló en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos de Burzaco y contó con la presencia del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel. La jornada incluyó intervenciones musicales, teatro, shows de payasos, actividades recreativas, chocolatada, stands artísticos y la palabra de mamás de los nenes internados la instuición.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan concretará un paro de 24 horas el jueves 28, el día que el Senado trate en sesión la emergencia pediátrica. “La situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave”, explicó Norma Lezana, secretaria general del gremio.

El domino harán en festival en Parque Lezama en defensa del hospital.