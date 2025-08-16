El intendente de Almirante Brown y candidato a diputado provincial, Mariano Cascallares, recorrió junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana y candidata a concejal por Fuerza Patria, Paula Eichel, los avances en la obra del Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, en Longchamps que se encuentra en su última etapa.

La obra se encuentra en un momento clave que es el de demoler las vigas de coronamiento que sostiene la cama de rieles para luego empujar el cajón hincado debajo de las vías del tren con gatos hidráulicos con el objetivo de avanzar con la excavación del túnel vehicular, sin interrumpir el servicio de trenes.

“Estamos junto a Paula (Eichel) recorriendo los avances de esta obra verdaderamente estructural para nuestro distrito como es el Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, el cual potenciará la circulación y transitabilidad”, destacó el intendente Mariano Cascallares, quien remarcó que en simultáneo se está trabajando también con el paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada.

El Paso Bajo Nivel de la calle Diehl tiene una altura (gálibo) de 4,62 metros, lo que permitirá el paso de ómnibus de larga distancia, y además incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, al tiempo que los puentes peatonales estarán conformados por vigas de hormigón.

La obra contempla, además, la construcción de veredas y rampas de acceso, y la iluminación con luces LED de todo el complejo vial.

Al mismo tempo continúan los trabajos en el Paso Bajo Nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada. Se estima que ambas obras estructurales estarán finalizadas y habilitadas al tránsito antes de fin de año.