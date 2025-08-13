La ciudad más poblada de Almirante Brown. Con sus anchas calles, plazas arboladas y barrios únicos, el pueblo de Burzaco celebra este 14 de agosto un nuevo aniversario en su historia, el número 160.

El origen de dicha localidad fue asignado el 14 de agosto de 1865, día en el que pasó por su estación la primera formación del Ferrocarril del Sud, que recorría el tramo de Constitución a Jeppener. Tras ese acontecimiento, la ciudad comenzó a tener otra autonomía y fue el principio de un reconocimiento que hasta hoy sigue manteniendo.

Un grupo de vecinos donó parte de sus tierras para hacer posible la creación de este nuevo pueblo, entre ellos Francisco Loray, Ramón Hunt, Faustino Salgado, Juana Tejedor de Obligado; aunque fueron los hermanos Francisco y Eugenio Burzaco los que contribuyeron en mayor medida, como poseedores de la zona central de la actual localidad.

Los hermanos Burzaco habían heredado una importante extensión de tierras comprendidas en los hoy partidos de Almirante Brown y San Vicente y mantuvieron sus posesiones en condominio. Al fallecer en 1878 Eugenio, lo hereda su esposa Luisa Carrere y en 1880 se lleva a cabo la división de bienes. En 1898 muere Francisco y sus doce hijos deciden la venta en subasta pública de todas sus propiedades.

Los herederos de Francisco donaron terrenos para plaza, iglesia, edificios públicos y escuela y la Sra. Luisa Carrere de Burzaco, colaboró económica y activamente para la construcción de la iglesia. En 1909 se inaugura el Templo Inmaculada Concepción y lentamente se va perfilando la plaza en la que se halla el primer Monumento a la Bandera del País, inaugurado el 1 de agosto de 1943.

El Club San Martín de Burzaco, el primer monumento a la bandera en la Plaza Manuel Belgrano, son algunos de los lugares que destacan el protagonismo de esta localidad dentro de Brown. Una de las figuras populares más queridas es Héctor «El Negro» Enrique, ex jugador de fútbol de la selección argentina y compañero de Diego Armando Maradona en el mundial de México 1986.

Monumento a la Bandera

Al contrario de la creencia popular el primer monumento a la bandera en la República Argentina no es el de Rosario sino que se encuentra en la ciudad de Burzaco.

En 1937 un grupo de vecinos de Burzaco conformaron una comisión con el objetivo de realizar un monumento en homenaje a la Bandera Nacional en la Plaza Manuel Belgrano. Y fue el 25 de Mayo de 1938 cuando se colocó su piedra fundamental. El diseño y construcción del mismo estuvo a cargo del escultor Claudio León Sempere y de Francisco Blumetti. Cinco años después, el 25 de julio de 1943, se inauguró.

Considerando que el monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario de Santa Fe fue inaugurado en el año 1957 algunos historiadores consideran al de Burzaco como el primer monumento a la Bandera del país. En julio fue declarado por el senado de la Nación como monumento histórico nacional.