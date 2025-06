El futbolista de 18 años Camilo Nuin del Club Atlético San Telmo murió durante una operación de rodilla en la Clínica Espora, de la localidad de Adrogué. La familia sospecha que hubo mala praxis.

Camilo debió someterse a la operación debido a la rotura de los ligamentos cruzados. Fue el club el que comunicó oficialmente el fallecimiento del mediocampista ofensivo, quien integraba las Divisiones Juveniles y la Reserva de San Telmo. El volante, que había disputado 82 partidos con la camiseta del club, perdió la vida en la intervención quirúrgica.

Según publico Infobae, en la causa por la muerte del futbolista interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°10 especializada en Delitos Culposos de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Carlos Patricio Pérsico. Se investiga si existió mala praxis durante la operación, en la que el futbolista “sufrió un paro cardiorrespiratorio” y, a pesar de que “le realizaron maniobras de RCP, no pudieron salvarlo”.

Este jueves, por disposición del fiscal, se le realizará la autopsia al cuerpo del juvenil y sus resultados, tantos los del informe preliminar como los de las pruebas complementarias, serán clave en la causa para determinar cuál fue la causa de muerte y si hubo responsables o no, explicaron las fuentes del caso a este medio.

Luego, de la autopsia, el cuerpo le será entregado a la familia de Nuin. Su carrera, aunque breve, incluyó pasos por las divisiones formativas de Boca Juniors e Independiente, dos de los clubes más importantes de Argentina, lo que da cuenta de su proyección y talento. Desde 2022, defendía los colores de San Telmo, donde se desempeñaba como enganche zurdo. Ya había disfrutado de algunos entrenamientos con el plantel profesional.

En declaraciones el padre denunció mala praxis. «El cirujano nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque entró en paro. Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia», dijo aún en shock el papá del futbolista.

Impactado y sin poder creer aún lo que les toca vivir, el padre del joven recordó lo que ocurrió en ese instante que le contaron que su hijo había muerto: «Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar, Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió'».

En otro momento de la entrevista, Camilo recordó lo que le prometió a su hijo. «Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar pero que iba a estar fuerte como él yo sé que hubiese querido que yo esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado pero literalmente estás muerto».