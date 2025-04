En la antesala de un nuevo feriado, muchos argentinos ya se anticipan y se preguntan si podrán o no disfrutar del fin de semana largo que se aproxima.

Se acerca Semana Santa, que este año cae entre el jueves 17 de abril y el domingo 20 de abril. Pero, ¿qué pasa con los días no laborables?

Jueves Santo: ¿qué significa “día no laborable”?

Para quienes no tengan que trabajar el 17 de abril (Jueves Santo), que es una jornada no laborable, el fin de semana largo será de cuatro días.

El jueves en realidad no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

“Día no laborable”: ¿se paga doble?

Los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

Calendario de los próximos feriados 2025 en Argentina