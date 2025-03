A una semana de su casamiento una hincha de Lanús descubrió que su novio le era infiel, compartió la historia en X y se viralizó. La desilusión amorosa llegó a oídos de su querido club que tuvo un gesto con ella.

La usuaria de X Luli Martini había compartido su emoción en noviembre del año pasado, al contar que se iba a casar, aunque este miércoles reveló que todo se vino abajo: “Se canceló el casamiento chicos, fui re cornuda. Cuando quieran les hago el mejor story time que van a escuchar en su vida”.

Martini reveló que se enteró de que su pareja tenía una doble vida en plena despedida de soltera: “Me llega un mensaje de la mina en cuestión, contándome que hacía dos años salía con mi ex. Me mandó fotos, pruebas, foto. Imagínense mi cara en ese momento”.

“Esos días fueron los peores de mi vida, imagínense que el 6 nos casábamos por civil y el 7 era la fiesta, ya teníamos todo pago, todo listo”, continuó la joven que tenia organizada una luna de miel en Cancun y decidió con las amigas, “a todo esto yo me fui a Cancún igual (me acompañaron mis amigas que son de oro) y ahí nos bloqueamos. No volvimos a hablar”.

Todo empeoró aún más cuando su ex pareja se cruzó en la cancha con su familia “mientras se chapaba a la mina y jugaba a la familia feliz en cada gol. Lo cagaron a piñas porque lo tenía merecido hace bastante”.

Actualmente, Martini subrayó que está “con toda la tranquilidad del mundo de que hice todo con mucho amor y de la manera más sincera posible, y de eso no me arrepiento. Estoy rodeada de gente que me ama mucho y elijo quedarme con eso, el tiempo ya pondrá a cada quién en su lugar”.

Desde la cuenta oficial en X de Lanús se enteraron de lo ocurrido y decidieron hacerle un gran regalo: “Escuchamos pero no juzgamos. Luli, para el próximo partido de local te guardamos dos plateas, para vos y otro acompañante”.

"Ahí estaremos, gracias por el aguante", respondió feliz la fanática ante la impensada invitación.