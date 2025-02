Nada más conurbano que una pelopincho en la vereda. En Lomas de Zamora, una vecina propietaria de un kiosco instaló una pileta sobre la vereda con el objetivo de ofrecer a los vecinos un espacio donde refrescarse en días de altas temperaturas.

La iniciativa comenzó en diciembre, y desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro para niños, adolescentes y adultos del barrio. “Lo hice porque me pareció que era algo lindo para compartir. Acá los chicos vienen, se meten, se divierten y después siguen con su día. También hay personas mayores que pasan a mojarse los pies”, explicó la dueña del local.

Para complementar la propuesta, la comerciante colocó un gazebo para proporcionar sombra y dispuso reposeras bajo un árbol cercano. Todo el espacio ubicado en la esquina de Gorriti y Catamarca está disponible de forma gratuita para quienes deseen disfrutarlo.

“Hasta ahora la gente ha sido súper respetuosa. No hubo problemas. De hecho, muchas personas me agradecen porque esto les hace más llevadero el calor”, comentó la mujer, destacando la buena relación con la comunidad.

Soledad deja la pileta armada, el gazebo y la manguera afuera, e inclusive las reposeras están accesibles. “Queda todo afuera y no pasa nada, nadie me toca nada porque acá me conocen todos”, expresó la dueña del kiosco

La comerciante señaló que mantendrá el espacio mientras las condiciones climáticas lo permitan, con la intención de seguir ofreciendo un lugar de recreación accesible para el barrio.